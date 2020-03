Luego de dos días de intensa búsqueda, la Policía pudo dar con el paradero de Estefanía Mesas, quien apareció sana y salva.

Se trata de la mujer de 35 años que el sábado pasado se ausentó de su hogar de calle San Juan Bosco al 700 y fue encontrada ayer en horas del mediodía.

Una fuente confiable informó a nuestro medio que la femenina, madre de varios niños, señaló que se había ido de su casa para “reflexionar”, añadiendo que necesitaba estar “en soledad para pensar”.

Lo curioso del caso es que se fue por voluntad propia sin avisarle a nadie de la familia, lo cual generó intensa preocupación entre los suyos.

Independientemente de los motivos personales que llevaron a irse de su hogar, la Justicia no dejará pasar por alto su actitud al momento de tomar la decisión, considerando que no le avisó a nadie sobre su momento de reflexión en soledad. Sobre el particular, trascendió que la mujer está totalmente consciente de sus actos.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que ante cada denuncia de paradero trabajan con absoluta fuerza y ponen todo el recurso para encontrar a la persona desaparecida. No obstante, señalaron que hay casos que merecen ser analizados por el tipo de comportamiento del o la protagonista, tal como ocurrió con Estefanía Mesas. Ocurre que la mujer se fue de su casa sin avisar a los familiares, generando una angustia difícil de olvidar.

A lo anterior, hay que sumarle los costos del operativo, a los que calificaron como “cuantiosos” desde la Fiscalía. Sobre el particular, indicaron que fueron 48 horas de movilizar patrulleros y efectivos policiales.

A partir de lo anterior, el fiscal a cargo de la causa aseguró que elevará una compulsa a la Fiscalía de Estado para que evalúe si corresponda que la mujer se haga cargo de todos los gastos.

Desde la Justicia dejaron en claro que todas las denuncias por averiguación de paradero merecen extrema atención y en tal sentido la Policía debe agotar los recursos para encontrar a la persona perdida. Sin embargo, enunciaron que hay personas mayores con total estado de conciencia que se comportan de manera irresponsable como ciudadanos y se van de sus casas como si fuera una travesura o para llamar la atención de sus parejas.

