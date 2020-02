Dicen que a Fernández le molesta cuando dicen que no tiene plan. En París, ante la pregunta de un alumno que lo fue a escuchar a Science Po, dijo claramente: “Lo tenemos, pero no vamos a decirlo en público”. Sin embargo, con cada uno que se reúne conversó partes de esa visión, que no puede completar porque los números dependen de cómo se cierre con el FMI y los acreedores privados, qué período de gracia obtienen y qué renegociación obtiene. ¿Ocho años? ¿Diez años? ¿Doce años?