Al enfrentar los micrófonos en la asunción formal de ayer como presidente de Boca, Jorge Amor Ameal puso en el foco una situación particular: «Que hayan desaparecido 600 mil euros porque se los llevó un hacker, me parece que no se informó y el periodismo tiene derecho a la información. Estamos buscando responsables. En el club no está ese dinero».

En realidad, ese acontecimiento está ligado al pase de Leandro Paredes al PSG. Cuando el equipo parisino pagó una de las tres cuotas correspondientes a los derechos formativos, alguien habría desviado el dinero a otra cuenta. Una situación que el propio Boca denunció como damnificado ante la secretaría Nº 2 del Juzgado Federal Nº 4: «Es increíble que Ameal haya dicho eso. Lo denunciamos en mayo y, de hecho, Boca es querellante en la causa. No se hizo sola, la hizo Boca, el damnificado. Y hasta se informó en la Asamblea de Representantes», le comentaron a LA NACION desde el oficialismo saliente.

Sucedió que Boca debía cobrar la primera cuota del pase de parte del Paris Saint Germain francés por la compra de Leandro Paredes al Zenith. En total, eran 519.750,99 euros en concepto de «contribución de solidaridad» (en la jerga le suelen decir derechos de formación). Sin embargo, el dinero no llegaba; Boca incluso amenazó con ir a la FIFA con el reclamo. Pero no hubo mala voluntad: el equipo francés había pagado. El punto clave: hizo el depósito en una que simulaba ser la del club xeneize.

En mayo pasado, ante la consulta de LA NACION, desde el club de la Ribera explicaron: «Boca fue damnificado por un presunto accionar delictivo y por eso realizó la denuncia correspondiente. El club se presentó como querellante en la causa para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y se identifique a los responsables».

¿Cómo empezó todo?

Según se reconstruyó en su momento, el ida y vuelta de mails entre PSG y Boca comenzó últimos días de enero, en los cuales definieron las formas y los tiempos de pago. Apenas seis días después de pasada la fecha acordada para el primer pago, desde el club de la Ribera preguntaron a sus pares de Paris por qué se habían retrasado en el pago. El 22 de marzo, desde Francia confirmaron la transferencia y adjuntaron un comprobante de la transferencia internacional, una nota firmada por el PSG y la factura. Allí quedaba claro que el dinero se iba a depositar en una cuenta que tiene Boca en el Banco Macro.

Como eso no sucedía, Boca reclamó pruebas de que la transferencia se había realizado. Le solicitó al PSG el número de comprobante de la transferencia internacional, para así poder rastrear el camino del dinero, bajo advertencia de recurrir a la FIFA y reclamar la falta de pago.

La respuesta desde Francia fue lo que hizo encender las alarmas. Según la entidad de Paris, el pago se realizó en tiempo y forma, y aemás les aparecía como acreditado. Pero en el Banco Macro no había noticias al respecto. Entonces, desde Brandsen 805 escribieron a la capital francesa explicando la situación, y le solicitaron más datos para poder rastrear la transferencia.

Mails apócrifos y México en la ruta

En los últimos días de abril comenzó a aclararse la situación. Desde PSG enviaron por mail el resumen del ida y vuelta de los correos, en donde quedaba claro que el club francés sí había realizado la transferencia. El asunto es que cuando revisaron en detalle los mensajes, en Boca notaron que había pequeños detalles que habían pasado de largo. En lugar del dominio @bocajuniors.com.ar, había uno que terminaba en .com.an. Los franceses siguieron los pasos de esa cuenta falsa para transferir, y el dinero fue desviado a una cuenta bancaria en México, a nombre de la firma OM IT Solutions S.A de CV, que en su página web se promociona como «una empresa consultora en el campo de la Tecnología de la Información y Comunicaciones, con un alto grado de especialización y más de una década de trayectoria». Antes de llegar a México, el dinero había ingresado en una cuenta del Citibank, en Nueva York.

De esta forma, el club se presentó como querellante en la causa para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido y a la vez que se identifique a los responsables. Por sorteo, la causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo que durante 2019 está de turno con el fiscal Federico Delgado.

El fiscal pidió la declaración testimonial de los que intervinieron en el ida y vuelta de mails entre Boca y PSG. Al mismo tiempo, envió exhortos a México y a Estados Unidos, que, según los datos recolectados, fue por donde pasó el dinero en lugar de llegar a Brandsen 805.

