Aunque todavía no asumió formalmente como vicepresidente segundo de Boca en el espacio que comanda Jorge Amor Ameal (lo hará en el acto formal del próximo jueves), Juan Román Riquelme y su grupo de trabajo a cargo del fútbol del club ya están tomando decisiones. En la jornada de hoy, la nueva Secretaría Técnica (que todavía no definió la continuidad o no de Nicolás Burdisso) le comunicó al Flaco Schiavi -técnico de la Reserva- y a los entrenadores de las divisiones inferiores que no continuarán en el club.