Fue una noche calurosa de diciembre, las fiestas se acercaban y Daniel Osvaldo ya sabía que pedirle de regalo a Papá Noel para Navidad. “Quiero volver al fútbol”, esbozó en una cena con su seno más íntimo, apenas un puñado de amigos. No era la primera vez que el ex delantero transformado en rockero había coqueteado con volver a los campos de juego, pero el deseo de sus seres queridos de verlo de nuevo con pantalones cortos era casi tan grande como el de él mismo y no iban a desaprovechar la oportunidad.