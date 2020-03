El consultor describe la trampa a la que se podría encaminar la economía argentina: el nivel de recaudación inexorablemente va a caer, no sólo por la caída de la demanda doméstica sino también por el menor ingreso de impuestos a las exportaciones -que se verán afectadas en volúmenes y precios. Esa caída implicará mayor déficit fiscal, lo que ya fue admitido en los documentos que el Gobierno presentó ante la SEC, el organismo regulador del mercado de Estados Unidos, para reestructurar la deuda. En el contexto de falta de financiamiento externo, ese mayor déficit no tendría otra manera de ser financiado más que con emisión monetaria. El único atenuante sería la caída en el gasto por los subsidios energéticos, pero no lo suficiente para hacer cerrar los números.