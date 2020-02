El presidente del cuerpo deliberativo habló con Dial Radio TV a días de que se deban renovar las autoridades del mismo. Recordemos que el reglamento indica que el proceso eleccionario debe llevarse a cabo el último día de febrero.

“Vamos a trabajar en ese sentido para consensuar quién será el presidente para el 2020, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo porque es la manera de legitimar la presidencia”, sostuvo.

Agregó que, si no se lograra dicho consenso, el reglamento tiene como salida que continúe en funciones el concejal de mayor edad, aunque aclaró que no es esa la idea.

“En lo personal es algo que me gusta, donde me siento muy cómodo y donde me he sentido acompañado por los concejales. Me gustaría seguir en la función”, cerró.

Fuente: www.diariomendozasur.com

