-Este año tuviste la chance de entrenarte con Roger Federer, Rafael Nadal y otros grandes jugadores en el Masters de Londres. ¿Cuánto te ayudó el contacto con esos profesionales?

-Me dio mucha soltura para los torneos siguientes y me sirvió como punto de referencia para ver dónde estaba parado. Me ayudó mucho en ese sentido y la verdad me sentí muy a punto, como jugando de igual a igual con ellos. Y eso me dio mucha confianza.

-En el pasado también tuviste la chance de entrenar con Juan Martín Del Potro y contaste que él es tu referente. ¿Qué te gustaría copiar de su tenis?

-Yo siempre trato de ver lo mejor de cada uno de los grandes tenistas profesionales, lo que ellos hacen e hicieron para ir evolucionando, y trato de imitarlos para ir mejorando yo también. Delpo es mi ídolo. Lo sigo mucho y me fijo mucho cómo juega. Creo que la cabeza que tiene es impresionante. Cómo se levantó después de cada lesión, todo el sacrificio que hizo para volver, no es algo que pueda hacer cualquiera. En ese sentido es único.

-¿Cuáles son tus objetivos para el próximo año?

-A corto plazo me gustaría a mitad de año estar ya bien asentado en los challengers. Estar jugando más torneos de esa categoría que futures. Y pensando un poco más hacia adelante, mi objetivo es terminar la temporada entre los mejores 300 jugadores del ranking de la ATP.

-Dijiste que no te gusta proyectar mucho hacia el futuro pero ¿soñás con jugar la Copa Davis en algún momento?

-Sí, totalmente. Jugar la Copa Davis es algo único y es diferente a todos los otros torneos. Yo tuve la posibilidad de jugarla en la categoría Sub 16 y también en el Mundial Sub 14 y es increíble porque no es solamente jugar por vos y tus compañeros sino también por tu país. Y eso me encanta.