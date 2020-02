El controlador, no obstante, indicó que no tenía información al respecto: «¿Cómo es esta luz?”, preguntó. “Es el resplandor de un misil”, aseguró el piloto. “Fue una explosión, hemos visto una enorme luz. No sé realmente lo que era”, agregó, tras lo cual el operador intentó, sin éxito, contactarse en reiteradas ocasiones con la nave siniestrada.